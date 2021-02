Die Top 5 Bücher, die uns richtig gut tun

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher, die uns einfach nur gut tun. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Achtsamkeit - Eine Anleitung"

Mit wirksamem Achtsamkeitstraining kann dieses Buch Ihr Leben verändern. Fragebögen und anschaulich illustrierte Anleitungen zu Übungen & Meditationen unterstützen Sie beim Loslassen ungesunder Muster & Gewohnheiten und beim Wiederherstellen Ihrer Ausgeglichenheit & Lebensfreude. Praktische Beispiele lassen Sie Achtsamkeit im Alltag umsetzen und bewusst leben.Achtsamkeit lernen:- Fragebögen zur Selbsteinschätzung lassen Sie ungesunde Denkmuster & Gewohnheiten erkennen und aufbrechen.

2. "Die 3 Quellen echten Lebensglücks" von Dami Charf

Heimat finden in uns selbst und der Welt. Sich vollkommen wohl und geborgen fühlen in der eigenen Haut und gleichzeitig aufgehoben in der Welt. Das wünschen wir uns wohl alle. Doch wie geht das? Dami Charf zeigt uns die drei Quellen des Glücks: Unsere Emotionen regulieren lernen, sodass wir auch in stürmischen Zeiten immer wieder ins Lot kommen - Emotionale Selbstregulation. Liebevolle Bindungen eingehen, die uns tragen - Bindungsfähigkeit. Einen empahtischen und freundlichen Umgang mit uns selbst kultivieren, der uns von innen heraus nährt - Selbstliebe. Um diese Quellen zum Sprudeln zu bringen, helfen eine kundige Begleitung sowie kleine Experimente, um sich selbst und die eigenen Stolperschwellen zum Glück immer besser zu erkennen.

3. "4 Fragen, die alles verändern" von Ralf Heske

"The Work of Byron Katie" ist eine der bekanntesten und effektivsten Methoden, sein Leben zu verändern. Mit ihr kann man sich von Stress aller Art befreien, seine Beziehungen befrieden, beruflich mehr Erfolg haben, gesundheitliche Probleme heilen, Süchte loslassen, sich gelassener und glücklicher fühlen ...Da die vier einfachen Fragen und die sogenannte Umkehrung im Geist ansetzen, also dort, wo wir die Welt und uns selbst wahrnehmen, bewerten und gestalten, ist sie tatsächlich für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen geeignet. Dies ist das erste umfassende Work-Praxisbuch für Anfänger und Fortgeschrittene.

4. "Gedanken für den Mülleimer" von Anke Precht

Gedanken, die sich ständig im Kreis drehen. Unnötige Sorgen, die einem den Schlaf rauben, bis hin zu grundlosen Panikattacken. Wer kennt das nicht? Belastende Grübeleien sind so fest in unserem Alltag verankert, dass sie unser Handeln nahezu unkontrolliert lähmen. Anke Precht ist Coach und Mentaltrainerin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Grübelmonster in unserem Kopf zu bändigen. Sie erklärt anschaulich, wie das Sorgenkarussell entsteht und warum wir uns so gerne darin hochschaukeln. Mit Checklisten und einfachen Übungen zeigt sie uns, wie wir die Kontrolle über unseren Kopf wieder zurückgewinnen und negative Gedankenmuster komplett ablegen können. Eine wunderbare Hilfe für alle, die das Kopfkino gerne abschalten wollen.

5. "Dein Weg zur Selbstliebe" von Robert Betz