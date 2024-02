Die Tiger bissen sich die Zähne aus

Nach der unglücklichen 2:3-Overtimeniederlage warten die Wälder nun auf den Gegner fürs Play-off.

Andelsbuch, Dornbirn In der letzten – für die Wälder bedeutungslosen – Partie der Masterround zogen die Cracks von Headcoach Jussi Tupamäki den Kürzeren. Die Zeller Eisbären hatten nach einem ausgeglichenen Spiel das bessere Ende für sich und beendete damit eine Serie von vier Niederlagen in Folge. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die Pinzgauer die ersten Akzente setzten, ECB-Keeper Alexander Schmidt hielt seine Farben jedoch vorerst schadlos. Nach der ersten Unterzahlsituation tauchten auch die Wälder des öfteren gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf, Laurin Wempe (17., 26.), Henri Auvinen (20.), Fabian Ranftl (22.) und Richard Schlögl (25.) ließen jedoch gute Möglichkeiten liegen. In Minute 39 zeigte Philipp Pöschmann wie´s geht, indem er nach einem Schuss von Marlon Tschofen den Rebound zur Führung für die Hausherren verwertete. Im letzten Spielabschnitt waren dann allerdings auch die Salzburger an der Reihe. Janne Seppänen schnürte binnen sechs Minuten einen Doppelpack (45., 51.), den Pöschmann aber fünf Zeigerumdrehungen später mit seinem zweiten Treffer beantwortete. Er gab einem Kracher von Auvinen die entscheidende Richtungsänderung. In der fälligen Overtime, als Roberts Lipsbergs die Strafbank drückte, gelang den Gästen wenige Sekunden vor dem Ende der Siegtreffer.

Nun heißt es für Kapitän Richard Schlögl & Co. in der zehntägigen Pause die Kräfte für das Achtelfinal-Play-off, das in der kommenden Woche beginnt, zu bündeln. Der Gegner für die „best of seven“-Serie steht erst am Sonntagabend fest, weil sich bis dahin noch vier Teams um die beiden verbleibenden Plätze duellieren. Fix sind aber schon die Spieltermine. Die Wälder müssen am Dienstag, 5. März zuerst in der Fremde antreten, das erste Heimspiel geht am Donnerstag, 7. März um 19.30 Uhr im Dornbirner Messestadion über die Bühne.