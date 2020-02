Die Suche nach dem Supermodel Vorarlberg beginnt

Heute, Freitag, fällt der Startschuss für das Supermodel Vorarlberg 2020.

Beim großen Casting bei Russmedia in Schwarzach dürfen sich junge Vorarlbergerinnen, die von einer Karriere als Model träumen, vor der Expertenjury beweisen, um eines der begehrten Tickets für den Modelwettbewerb zu erhalten. In der Jury werden unter anderem Designer Mike Galeli, Johannes Sturn von der Team Agentur sowie Modeexpertin Sabrina Miessgang ihre Punktetafel zücken und mitentscheiden, welche zehn Kandidatinnen um den Titel Supermodel Vorarlberg kämpfen dürfen.

Modelworkshops

Die Nachwuchsmodels bekommen in den kommenden Monaten wichtige Grundlagen für ihre angehende Modelkarriere. Neben einem Fotoshooting mit Starfotograf Peter Sturn und Personaltraining mit Julian Kleinheinz erhalten die Kandidatinnen eine Laufstegausbildung von der Team Agentur. Für professionelles Make-up sorgt Visagistin Claudia Gmeiner. Wer bei den Workshops am meisten überzeugt, wird bei der Abschlussveranstaltung am 26. Juni im Alten Hallenbad in Feldkirch zum ersten Supermodel Vorarlberg gekürt und erhält als Hauptpreis einen Modeljob auf der Vienna Fashion Week. Dort darf sie für den Vorarlberger Modedesigner Mike Galeli an der Seite von erfolgreichen Topmodels über den Catwalk schreiten.