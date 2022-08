Die Stadt am See

Bregenz – Stadt am Bodensee. Die Trennung von See und bebauter Stadt durch Bahn und Straße ist ein politisches Dauerthema. Bereits in bester Nutzung ist die Gestaltung der Uferzonen des Sees. Eine Errungenschaft ist dessen öffentliche Zugänglichkeit. Was für ein Geschenk für die Bevölkerung, was für eine politische Leistung. Kein Vergleich mit dem Schweizerischen oder deutschen Bodenseeufer, das weitgehend privatisiert ist oder auch den vielen Seen in Kärnten oder im Salzkammergut, an denen Villen und private Badehäuser das Ufer säumen und nur ab und zu ein kleiner Streifen für "alle" den Zugang zum See aufmacht. Aus dieser öffentlichen Zugänglichkeit auch einen kulturellen Mehrwert für das Stadtleben und Stadterleben zu machen, war Anlass der Neugestaltung der Pipeline.