Die SPÖ spricht nicht die Sprache des Volkes

Wie dieser misslungene Dialog auf Facebook zeigt. Die erste SPÖ-Antwort kommt nicht an, die zweite auf Wienerisch sorgt für Kopfschütteln im Netz.

Die Wahlforscher der Sozialdemokraten versuchen seit Monaten mit einer Vielzahl an wissenschaftlichen Instrumentarien und politischen Analysen eifrig zu erheben, wieso die Volkspartei SPÖ in allen Umfragen so dermaßen weit hinter der Volkspartei ÖVP liegt.