Die SPG Buch/Alberschwende 1c überwintert auf Platz eins

Buch. Die Kicker von der Spielgemeinschaft Buch/Alberschwende 1c holten sich in der 5. Landesklasse Unterland sowohl den Herbstmeistertitel nach der Hinrunde als auch die Winterkrone nach zwei vorgezogenen Spielen der Rückrunde.

In den 13 Partien im Herbst ging das Team von Trainer Dietmar Stadelmann elf Mal als Sieger vom Platz, je einmal gab es ein Unentschieden und eine Niederlage. Damit hat die Mannschaft vor den verbleibenden neun Spielen im Frühjahr vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, die SPG Egg/Andelsbuch 1c und peilt den Aufstieg in die 4. Landesklasse an. Mit Gabriel Gstettner und Elias Eberle führen zudem zwei Bucher mit elf beziehungsweise zehn Treffern die Liste der Goalgetter an.