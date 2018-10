Die soziale Kompetenz steht im Schulsport an oberster Stelle

Schulsport Vorarlberg feierte mit den Sponsoren den Jahresabschluss und blickt in die Zukunft.

Knapp zwanzig Sponsorenvertreter ob Groß oder Klein nahm im Gaudi-Stockschießen auf der Anlage des ESC Bludenz teil und später dann bei der Betriebsbesichtigung der Brauerei Fohrenburg Bludenz. Als Abschluss gab es kulinarische Köstlichkeiten natürlich mit einem Fohrenburg-Bier im Fohrencenter. 11600 Schüler und Jugendliche haben bei diversen Wettkämpfen im abgelaufenen Schuljahr in den verschiedensten Sportarten ihr Bestes geben und großartige Erfolge verbuchen können.

Mit dabei beim Treff der Förderer im Schulsport-Wettkampf in Bludenz war auch Sicherheits-Landesrat Christian Gantner, der Sport-LR Barbara Schöbi-Fink in eindrucksvoller Manier vertrat. Zusammen mit Larissa Heiseler, Florian Hintringer und Philip Vukojevic (alle Sparkasse) hat Christian Gantner im Stockschießen die Mannschaftswertung gewonnen und eine gute Figur auf dem Asphalt mit dem Stock gemacht.

„Die Motivation Sport zu betreiben ist da. Eine gute Erfahrung für die Schüler ist in jungen Jahren das Verlieren. Im Schulsport wird sozialie Kompetenz großgeschrieben und vermittelt. Es braucht nicht nur das Land, welche zu hundert Prozent hinter dem Projekt stehen, sondern auch die vielen Gönner und Unterstützer. Die grandiose Art und Weise vom Landesschulsportreferet, welche die Wettkämpfe in professioneller Hinsicht abwickeln spricht für sich. Kinder im Sport zu unterstützen ist eine wichtige Entscheidung.“, so LR Christian Gantner. Als Lohn gab es für alle Mannschaften im Stockschießen ein fünf Liter Bierfaß von der Brauerei Fohrenburg.