Die Sonne scheint - Tag 2 am Electric Love

Wer den Regen der letzten Tage auf sich nahm, der darf und durfte sich seit gestern Abend freuen: Die Sonne zeigt sich fortan noch von der besten Seite und kümmert sich darum, dass das elektronische Musikfestival am Salzburgring auf die schönste Art & Weise beendet wird – ohne Regenschauer, mit viel, viel Liebe am internationalen Tag des Kusses.

Während schon in den frühen Morgenstunden die Camping-Gäste am Caravan Camping Musik zelebrierten und auf Camp Nord und Süd Zelte mehr oder weniger „gereinigt“ wurden, fieberte man bereits anderorts dem abendlichen Highlight entgegen. Ab 15:00 Uhr spielte auf der Mainstage der Nachwuchskünstler TOBY ROMEO, nach OFENBACH, JAX JONES & zahlreichen anderen gab es dann ab 21:00 Uhr die richtigen Highlights auf der Mainstage zu erleben: UMMET OZCAN, CARNAGE, W&W, MARSHMELLO & der Star der Nacht: ARMIN VAN BUUREN.

Dass es in der Nacht zwar noch etwas Schauern gab störte dann aber nur die Wenigsten. Das Event ist toll strukturiert, übersichtlich und bei Fragen steht der Support und Infopoint aktiv zur Verfügung. Also kein Grund zur verfrühten Heimreise. Der Sonntag verspricht in Salzburg Sonne & Musik vom Feinsten und ein elektrisches Finale, welches es so noch nicht gegeben hat. Versprochen!