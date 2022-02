Bergrettung-Landesleiter Martin Burger über die Einsätze, die richtige Ausrüstung und gefährliche Social-Media-Videos.

In Vorarlberg herrscht derzeit mit Warnstufe 4 hohe Lawinengefahr. Die Bergrettung musste am Wochenende mehrfach ausrücken, auch ein Todesfall war zu beklagen. "Die Situation ist sehr gefährlich", sagt Martin Burger, Landesleiter der Bergrettung Vorarlberg, am Montagabend in "Vorarlberg LIVE". Bei den Rettungseinsätzen müsse man nicht nur an die in Not geratenen Personen denken, auch die Sicherheit der Mannschaft habe höchste Priorität.