Die Seelenflüsterin

Wild Woman Poetry by Moksha Devi

moksha devis texte rütteln und schütteln dich durch. sie werfen dich in die luft und fangen dich wieder auf. sie umhüllen und trösten dich. sie sind kompromisslos, lassen dich beim lesen schweben und holen dich wieder auf den boden der tatsachen zurück. sie eröffnen dir möglichkeiten und neue aspekte, sind balsam für deine seele. sie sind schonungslos in ihrer ehrlichkeit und offenheit, aber berühren genau dadurch dein herz und deine seele. frei von erleuchtungs-gelabere, ratgeber-plattitüden und weichspül-spiritualität. das pralle leben in worte gefasst und auf seiten gebannt.