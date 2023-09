Die schönsten Bergwanderungen in Vorarlberg

BEZAUBERNDE BERGWELTEN HAUTNAH! "Ich wollte endlich meine langjährige gesammelte Erfahrung weitergeben und ein wirklich umfassendes Handbuch zusammenstellen: mit einer ausgewogenen Mischung aus einfachen und schwierigen Gipfeln und mit Geheimtipps, die auch Einheimische überraschen." Eindrucksvolle Gipfel über saftigen Alpwiesen, klare Gebirgsseen und funkelnde Wasserfälle - die Bergwelt Vorarlbergs hat viel zu bieten. Der erfahrene Bergführer und Kenner seiner Heimat, Rudolf Mayerhofer, lädt in 111 Kapiteln zu den schönsten Bergwanderungen in Vorarlberg und im benachbarten Liechtenstein ein. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: gemütliche Wanderungen für die ganze Familie, sinnvolle Ergänzungen zu vielen Touren, lange Höhenwanderungen in beeindruckender Umgebung und anspruchsvolle Leckerbissen für erfahrene Wanderer.- 168 Gipfel mit 270 Anstiegsmöglichkeiten- 84 familienfreundliche Wanderungen- 79 Bike & Hike-Touren- stimmungsvolle Fotos, exakte Routenbeschreibungen, Kartenausschnitten zu jeder Tour- beschrieben vom Autor des Buches "Die schönsten Schitouren in Vorarlberg"- mit Hinweisen auf die Weitwanderwege durch Vorarlberg- plus Ausrüstungstipps und Kontaktadressen- erlebnisreiche Tagestouren- sorgfältige Auswahl handverlesener Touren, die die gesamte Vielfalt der Bergwelt Vorarlbergs widerspiegelt" Ganz sicher das aktuellste und vollständigste Standardwerk zum Wandern rund um den Bodensee. Ein Must-Have!""Touren in allen Schwierigkeitsgraden. Auch erfahrene Tourengeher entdecken hier grandiose Insidertipps!"