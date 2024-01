Lustenaus Schalmeien spielen sich wieder auf die Faschingsbühne.

Lustenau Er gibt den Takt an. Und sorgt mit seinem bloßen Dasein für freudestrahlende Gesichter bei den Lustenauer Schalmeien. Thomas Gürtler (55) ist der neue Schlagzeuger der Schalmeien und führt die Gruppe wieder zurück auf die Faschingsbühne. 2020 verließ der vorige Trommler die Gruppe. Zurück blieben faschingsbegeisterte Musiker, die nicht mehr auftreten konnten. Denn: „Ohne Trommler können wir nicht spielen. Er gibt uns den Takt vor. Das Schlagzeug ist das Führungsinstrument“, erklärt Obfrau Margot Spechtenhauser. Händeringend haben sie in den vergangenen Jahren einen Schlagzeuger gesucht. Nun endlich haben sie nach drei Jahren einen gefunden. Die Schalmeien sind zurück. Und die Freude bei allen zwölf Mitgliedern ist ungehalten.

Von weitem sind die Trommelklänge im Keller der Mittelschule Hasenfeld zu hören. Dort proben die Lustenauer Schalmeien einmal wöchentlich für den bevorstehenden Fasching. „Ich habe bis vor vier Monaten kein Instrument gespielt. Letztes Jahr habe ich bei einem Faschingsumzug die Schalmeien gesehen und zu meiner Frau gesagt, da würd ich gerne mittrommeln“, beginnt er zu erzählen. Und so kam es, dass er sich bei den Lustenauer gemeldet hat. Seit Oktober nimmt er nun Schlagzeugunterricht und spielt viermal die Woche mehrere Stunden täglich sein neues Instrument. „Es ist weitaus schwieriger, als es aussieht, aber es ist super“, berichtet er glücklich. Wenn er am Spielen ist, blendet er alles rings um sich aus. „Ich bin wie in einer Art Trance.“