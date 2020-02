Die Rosarote

Vergangenen Samstag habe ich Rocky getroffen. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, als er unter seinem schwarzen Balboahut, ein Fedora, aus dem Betlehem kam, in seinem unverkennbaren Gang die LKW-Street Rattlerdorf Richtung Danner trans pirierte und dabei, eh klar, mit einer kleinen schwarzen Kugel schon glierte. Ich sah ihn, weil ich zu diesem Zeitpunkt visàvis im Café Danner saß und meinen kleinen Schwarzen eben fertig getrunken hatte.

Cut 1: „Brot, Afrikaner oder Kaffee?“ hat mich vor kurzem eine Bedienung in Hosenems gefragt, als ich einen „kleinen Schwarzen“ wollte. „Dann gleich einen kleinen ÖVP’ler“, hab ich scherzhaft geantwortet. „Ah, ein Jung¬türk!“, hat sie drauf gesagt, „führen wir nicht! Hier gibt’s nur mich!“ Sie war Türkin mit schwarzen Haaren und sprach Hosenemser Mundart. Dann klärte sie mich ärgerlich auf, dass jetzt nicht einmal mehr Schwarzer zu einem Afrikaner gesagt werden dürfe, das sei alles diesen lustbefreiten SprachreglerInnen zu danken. „Es werden einem heute ja nur mehr Vorschriften gemacht“, schimpfte sie, „jetzt kontrollieren die sogar die Sprache, vielleicht schon bald mit Drohnen wie bei den Chinesen.“

Rocky nahm meine Aufmerksamkeit voll in Anspruch. Ich zahlte rasch an der Tortentheke, ließ mir aber aus gegebenem Anlass noch zwei große Stück der Punschtorte mitgeben. Eins für Rocky, eins für mich, dachte ich.