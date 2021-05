Die richtige Auswahl für den Muttertag

Nächste Woche ist Muttertag und die Vorarlberger Gärtner und Floristen sind mit zahlreichen Hinguckern gerüstet. Von der Orchidee bis zum Wandelröschen ist alles dabei.

Blumen und farbenfrohe Blüten verbreiten Freude. Angehörige und Freunde lieben es, wenn sie beschenkt werden. Es gibt immer wieder Anlässe, um seinen Liebsten ein Geschenk zu machen, nächste Woche steht der Muttertag an und die heimischen Gärtner und Floristen haben bereits aufgerüs­tet, um ein möglichst breites Angebot anbieten zu können. Blumen verschönern unser Zuhause und schmeicheln jeder Beschenkten.

Der Klassiker unter den Geschenken ist der bunte Blumenstrauß. Edel durch Rosen, zierlich umspielt mit feinem Beiwerk, ist er immer eine gute Entscheidung. Viel florale Fingerfertigkeit findet sich in frühlingshaften Kränzen. Hier reiht sich Blüte eng an Blüte, farblich fein abgestimmt. Dank der wassergefüllten Unterlage sind diese Blütenringe äußerst haltbar. Das gilt auch für gesteckte Herzen. Dank der Symbolik ihrer Form sind gesteckte oder gepflanzte Herzen ideale Geschenk­ideen für die Mütter. Das ist Zuneigung der blumigsten Art.

Sehr eindrücklich sind auch große Blütentöpfe mit unterschiedlichsten Pflanzen. Kleine Geschenke mit großer Kraft, vor allem, wenn die Floristinnen die Schönheit der Pflanzen noch mit kreativem Beiwerk unterstreichen dürfen. Ein wertiger Übertopf, ein paar bunte Schleifchen, oder ein Grußkärtchen wandeln die Pflanze in ein wunderbares, dauerhaftes Geschenk.

Für jeden Geschmack

Wichtig ist, den Pflanzen einen guten Platz zu geben, am besten windgeschützt. So bleibt ihre Schönheit lange erhalten und erinnert immer wieder an die Freude, die bei der Übergabe verspürt wurde.