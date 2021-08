Die reichste Schauspielerin der Welt

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon hat einen Mega-Deal abgeschlossen und katapultierte sich laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes damit in die Riege der reichsten Schauspielerinnen der Welt.

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, "Walk the Line") hat mit ihrer Firma Hello Sunshine ein Millionengeschäft abgeschlossen.

Video: So reich ist jetzt Reese Witherspoon

900 Millionen Dollar-Bewertung

Witherspoon hatte ihre Firma 2016 gegründet und Filme und TV-Serien wie "Big Little Lies" und "Little Fires Everywhere" produziert. Brancheninsider bezifferten das Volumen des Deals auf rund 900 Millionen Dollar, wie das "Wall Street Journal" berichtete. Witherspoon selbst nannte keine Zahlen. Die Schauspielerin will in der neuen Firma im Vorstand und weiter als Produzentin mitwirken.