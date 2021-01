Die Polizei warnt vor Internetbetrügern

Unter dem Deckmantel der Corona-Krise nützen derzeit viele Betrüger bestehende Sorgen und Ängste auf perfide Art und Weise aus.

Fake-Shops

Betrügerische Job-/Kreditangebote

Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes führt für viele Menschen zu Geldsorgen. Betrüger nützen auch diese Situation aus und bieten im Internet verlockende Job- oder traumhaft günstige Kreditangebote an. Aber Vorsicht: Sie bekommen hier keine seriöse Arbeit und auch kein Geld, sondern sollen sogar zahlen und Ihre Daten bekanntgeben. Wenden Sie sich bei finanziellen Problemen an die Hausbank oder an die zuständigen Behörden von Land und Bund, die spezielle Härtefonds eingerichtet haben.

Bankdaten-Phishing: Im Internet kursieren vermehrt gefälschte E-Mails, die vorgaukeln von Ihrer Hausbank zu kommen. Unter dem Vorwand von Systemumstellungen von z.B. SMS-Tan auf Push-Tan, werden Sie darin aufgefordert einem Link zu folgen und/oder eine App zu installieren. Auch hier: Finger weg! Die Betrüger wollen nur an Ihre Bankdaten kommen. Melden Sie solche E-Mails umgehend Ihrer Bank.