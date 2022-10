Die Pioneers jubeln über den zweiten Saisonsieg

Die Pioneers Vorarlberg feierten im Heimspiel gegen den bisher ungeschlagenen HC Bozen einen 4:3-Sieg.

Nach der knappen Heimniederlage gegen Linz am Freitag wollten die Pioneers Vorarlberg heute zu Hause gegen Bozen endlich den nächsten Sieg einfahren. Und das Spiel begann perfekt - Maver (3.) und Eriksson (4.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für die 2:0-Führung. Auch in weiterer Folge blieben die Pioneers vor allem durch Macierzynski gefährlich, der gleich mehrere Chancen nicht nutzen konnte.

Der zweite Abschnitt begann wie der erste, nur dass dieses Mal die Gäste aus Bozen zweimal trafen. Thomas (23.) und Frigo (25.) stellten mit einem Doppelschlag auf 2:2. Die Hausherren ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und gingen in der 35. Minute sehenswert in Führung. Christian Bull überspielte gleich mehrere Abwehrspieler, ließ auch Torhüter Bernard ins Leere rutschen und sorgte für das 3:2.

Spannende Schlussphase

Im letzten Drittel hatte es vor allem die Schlussphase noch einmal in sich. In der 55. Minute glich Bozen durch Halmo aus, doch die Pioneers schlugen durch Zitz (58.) wieder zurück und stellten auf 4:3. Kurz darauf musste Eriksson wegen Beinstellen für zwei Minuten auf die Strafbank und die Südtiroler riskierten nun alles und nahmen ihren Torhüter vom Eis. Kurz darauf war der Puck auch im Tor, doch der Treffer zählte zum Glück für die Hausherren nicht. So durften die Pioneers Vorarlberg endlich über ihren nächsten Sieg jubeln - gegen bis heute noch ungeschlagene Bozener.