Die Pioneers hängen weiter am Tabellenende fest

Die Pioneers Vorarlberg bleiben nach der klaren 2:6-Niederlage in Ljubljana am Ende der ICE-Tabelle.

Nachdem die Pioneers Vorarlberg durch die klare 0:4-Niederlage gegen Pustertal ans Ende der Tabelle rutschten, wollte das Team dieses mit einem Sieg in Ljubljana heute gleich wieder verlassen. Die Startphase gehörte dann aber den Hausherren aus Slowenien. Dennoch waren es die Pioneers, die in der 10. Minute durch Sandhu mit 1:0 in Führung gingen. Zwei Minuten später musste Madlener nach einem Sodja-Schuss den Puck aus dem Pioneers-Tor holen. Nur eine weitere Minute später brachte Sandhu die Gäste aber erneut in Front. Ljubljana schlug jedoch durch Klofutar noch vor der Pause zurück (17.) und es ging mit einem 2:2 in die erste Pause.