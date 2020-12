"Die Perspektive der Erwartung"

Zum dritten Adventsonntag teilt Kaplan Mathias Bitsche seine Gedanken zum Advent. Dabei steht vor allem das Thema "Freude" im Vordergrund.

Sich selbst fragen

Dabei geht es um alles was uns Freude bereitet. Natürlich auch um die Menschwerdung Jesu, welche so kurz bevorsteht. "Aber ich glaube in dieser Zeit lohnt es sich ganz besonders, sich generell die Fragen zustellen - ' Was hat mir in diesen Tage Freude bereitet und worauf freue ich mich in der Zukunft' ", so Mathias Bitsche.