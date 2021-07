Die Pandemie ist ein Kabarett-Thema

Es kommt darauf an, wie satirefähig das Publikum ist, meint Gerhard Polt.

Nach dem Auftritt von Herbert Pixner und seinem Ensemble, das für progressive Volksmusik steht, wird die Höhenrausch-Reihe im Sportpark in Lech mit dem Kabarettisten Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus dem Biermoos am Samstagabend fortgesetzt. Polt und Michael Well plauderten im "Vorarlberg LIVE"-Gespräch über ihr neues Album, bei dem auch die Toten Hosen die Finger im Spiel hatten, über ihr Publikum und die Veranstaltungsverbote aufgrund der Corona-Pandemie.