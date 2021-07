Buch. Vielversprechendes Debüt von Florian Tomasini kürzlich in der Pfarrkirche.

Eine seltene Premiere erlebten die Gottesdienstbesucher im Juni in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Buch. Selten deshalb, weil nach dem Tod von Otmar Eberle 2016 kein Bucher mehr für das große Musikinstrument zur Verfügung stand. Eberle praktizierte das Handwerk des Orgelspiels rund 65 Jahre. Übrigens, das Orgelwerk in der Kirche der Berggemeinde, es umfasst 12 Register mit gesamt 732 Pfeifen, stammt aus dem Jahr 1983. Seit vergangenem Herbst hat es sich Florian Tomasini nun zur Aufgabe gemacht, ein besonderes „Handwerk“ zu erlernen. „Die Orgel hat mich immer schon interessiert. Das Instrument ist sehr vielseitig. Sie kann leise erklingen oder den Klangraum Kirche ordentlich mit Leben erfüllen“, konstatiert der Bucher. Die Coronazeit hat Tomasini auch dazu genutzt, um seine musikalische Ader auszubauen. Seit vergangenen September nimmt er Orgelstunden, während zwei Jahre zuvor das Klavierspielen speziell im Fokus stand.

Während die Orgelstunden in der Praxis in der Schwarzacher Kirche abgehalten werden, versuchte sich der 23-jährige sozusagen auf Probe auch schon in seiner Heimatgemeinde. Im vergangenen Herbst war dies aufgrund der COVID-Schutzmaßnahmen für den Hornisten des örtlichen Musikvereins gewiss eine Abwechslung. „Nachdem die gemeinsamen Musikproben ins Wasser fielen haben sich für mich andere Möglichkeiten ergeben“, so Tomasini. Schon zu diesem Zeitpunkt fand seine neue Leidenschaft bei den Passanten die sich im Dorfzentrum aufhielten, wenngleich noch mit den damaligen Einschränkungen außerhalb der Kirchenmauern, durchaus Gehör.