"Die neuen Bands müssen erst Bekannt werden"

Konzert der neuen Musikgruppe Saltbrennt im Rankweiler Alten Kino mit dem Motto: Kennenlernen und lieben.

RANKWEIL. „Wir geben wie schon in den Jahrzehnten zuvor auch den neuen, jungen Bands auf unserer Bühne und bieten ihnen die ideale Plattform für Auftritte vor Publikum. Wir müssen eben auch solche Musikgruppen tatkräftig unterstützen“, sagt Altes Kino Rankweil Vizeobmann Michael Mathis. So geschehen erst kürzlich. „Saltbrennt“, ein Quartett aus dem Tiroler Oberland wurde erst vor knapp zwei Jahren aus der Taufe gehoben. „Viele gute Musikgruppen präsentierten sich mit guten Vorstellungen und denen gehört die Zukunft. Leider haben die Insider in der Musikbranche diese neuen Bands auch aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahre noch nicht auf dem Radar“, fügt Mathis abschließend hinzu. Auf alle Fälle boten die Profimusiker aus dem Bundesland Tirol ein knapp zweistündiges Spitzenprogramm. „Saltbrennt“ hat sich in einen Sound gefunden, den sie selbst destilierten Grooveblues nach traditionellem Rezept bezeichnen. Im Rankweiler Alten Kino werden in den Wintermonaten noch öfters noch „unbekannte“ Bands aus dem In- und Ausland zu bewundern sein. Das bewährte Team vom Alten Kino bietet abseits der Bühne für die Besucher die besten Voraussetzungen für vergnügliche Stunden.VN-TK