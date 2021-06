Die neue DFB-"Boyband"

In einer Instagram-Story teilt Deutschland-Verteidiger Robin Koch, wie ein paar Jungs des DFB Gitarre spielen und zum 90er Hit "Whats Up" singen.

all

all

self

self

Die "Boyband" spielt den 90er Hit "What's Up" von 4 Non Blondes - Kevin Trapp, Robin Koch und Mats Hummels singen mit. Sieht so aus, als würde der Teamgeist schonmal stimmen.