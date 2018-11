Die närrische Zeit hat begonnen

Der Beginn der fünften Jahreszeit lockte am Sonntag viele Schaulustige und Narren in die Kummenberggemeinde

Jedes Jahr wird in einer anderen Kummenberg-Gemeinde der Fasching eröffnet. „Es ist eine gute Tradition, dass wir am Kumma alle zusammen feiern!”, so Hölzl. Auch Werner Huber schloss sich an: „Lumpa, Lumpa” rief er seinen Narren zu und freute sich, dass Altacher, Götzner, Mäderer, Koblacher und die Gäste aus den auswärtigen Gemeinden in aller Eintracht den Startschuss für den Fasching gaben.