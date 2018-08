Die Miele Kaffeevollautomaten CM 5, CM 6 und CM 7

Seit kurzem gibt es mit den Miele-Stand-Kaffeevollautomaten CM 5300 und CM 5500 zwei neue Einstiegsmodelle. Hoher Bedienungskomfort, „One Touch“-Funktion etc. zeichnen auch diese Modelle aus.

Design und Komfort Bei Design und Bedienkomfort orientieren sich die neuen Standgeräte an den Einbaumodellen der Generation 6000. Das beginnt bei der Blendengestaltung mit einem farbigen TFT-Display („C Touch“) für die einfache, intuitive Benutzerführung und setzt sich beim CupSensor für die automatische Höhenverstellung des Kaffeeauslaufs fort. Weitere Komfortmerkmale, die sich auch bei anderen Kaffeevollautomaten von Miele finden: die zeitgleiche Zubereitung zweier Kaffeespezialitäten („One Touch for Two“); die Programmierung von bis zu zehn individuellen Genießerprofilen und die LED-Ausleuchtung des Kaffeeauslaufs („BrilliantLight“).

Die CM7-Geräte sind – angelehnt an das aktuelle Design der Einbaugeräte – in den Farben Brillantweiß und Obsidianschwarz sowie in den Modellvarianten CM7300 und CM7500 erhältlich. Der höherwertigere CM7500 verfügt über die Zusatzausstattung automatisches Entkalken, eine Tassenheizung aus Edelstahl sowie eine Blende in Chrom-Finish hinter dem Kaffeeauslauf.