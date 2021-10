Hohenems erfüllt Pflicht, Glückliches Remis von Admira

Admira Dornbirn spielt gegen Lauterach nur 1:1. Im Wälderderby von Rotenberg und Egg gab es keinen Sieger. Leader Hohenems wurde gegen Austria Lustenau II der Favoritenrolle gerecht.

Der Liveticker vom Spiel Admira Dornbirn vs FC Lauterach

Es ist ein ganz besonderes Wiedersehen heute um 15.30 Uhr auf der Sportanlage Rohrbach in Dornbirn. Admira Langzeitcoach Herwig Klocker (55) und Lauterach Trainer Peter Jakubec (54) plus Cotrainer Hans Peter Pircher (57) verbrachten fast zwei Jahrzehnte gemeinsam zu den glorreichen Zeiten von Traditionsverein Hard die aktive und passive so erfolgreiche Laufbahn. Klocker spielte ab der Saison 1992 zuerst in der linken Abwehrreihe, der klassische Libero war damals Hans Peter Pircher und Peter Jakubec war linker Mittelfeldspieler. Ein Jahrzehnt spielte das Trio in Hard aktiv eine bedeutende Rolle. Der Meistertitel in der Regionalliga West mit Hard in der Saison 2001/2002 und das knappe Scheitern in der Relegation gegen Kapfenberg war das Sahnehäubchen. Zweimal wurde Hard mit dem Trio Klocker, Jakubec und Pircher Vizemeister in der Westliga. In den nächsten Jahren war „Jaki“ dann Trainer im Harder Waldstadion und Herwig Klocker war Libero und Kapitän der Mannschaft. Im Jahr 2009 beendete dann auch Klocker seine aktive Laufbahn und wechselte wie Jakubec ins Traineramt. „Die Zeit in Hard war sicher mein Highlight in der aktiven Karriere und bleibt ein Leben lang unvergessen“, so Herwig Klocker. Das alles zählt spätestens beim Anpfiff aber nicht mehr. Für 90 Minuten gibt es keine Freundschaft vom Trio. „Wir haben einen positiven Druck und können etwas Großes für den Klub und für die Mannschaft erreichen“, so Admira Dornbirn Erfolgscoach Herwig Klocker. Der Eliteliga-Aufsteiger hat fast dreimal so viele Zähler auf dem Konto als Lauterach. Admira Dornbirn stellt die zweitstärkste Abwehr der Liga. Mit Philipp Stoss (25) kommt ein starker Angreifer nach seiner Gelbsperre zurück in das Team. Lukas Bertignoll (31) fehlt wegen einer Verletzung am Rist. Admira Verteidiger Thomas Griesebner feiert seinen 34. Geburtstag und will gegen seinen Exklub Lauterach natürlich doppelt jubeln. „Wir müssen unsere Stärken einbringen, mutig und mit viel Aggressivität auftreten. Es wird aber verdammt schwer, Admira ist ganz klar das Überraschungsteam dieser Meisterschaft“, weiß Peter Jakubec um die Schwere der Aufgabe. Übrigens: Der derzeit vereinslose Exprofi Maurice Mathis (22) trainiert seit zwei Wochen in Lauterach mit und hält sich dort fit.