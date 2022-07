Die Live-Konferenz in der österreichischen Bundesliga

Mit drei Partien wird der zweite Spieltag im nationalen Oberhaus abgeschlossen.

self all Open preferences.

WSG Tirol – TSV Hartberg Sonntag, 31.07.2022, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol

Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga vergangene Saison gegen den TSV Egger Glas Hartberg ungeschlagen (3S 1U) und damit erstmals vier BL-Duelle in Folge gegen die Oststeirer. In einer Bundesliga-Saison mit vier Duellen gegen ein Team blieb die WSG Tirol sonst nur 2020/21 gegen den LASK und 2021/22 gegen den FC Admira ungeschlagen.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die vergangenen drei Spiele gegen den TSV Hartberg – das gelang den Tirolern gegen einen BL-Gegner sonst nur gegen den RZ WAC. Insgesamt holte die WSG Tirol vier BL-Siege gegen Hartberg so viele wie sonst nur gegen den LASK und den RZ Pellets WAC.

Die WSG Tirol blieb in der Bundesliga im ersten Heimspiel einer Saison bislang ungeschlagen. Einem Sieg beim Heimdebüt in der Saison 2019/20 (3:1 gg den FK Austria Wien) folgten 20/21 und 21/22 zwei Remis (1:1 gg LASK | 1:1 gg Admira).

Der TSV Hartberg startete in der Bundesliga die zweite Saison in Folge mit einem Sieg in die Saison. Mit zwei Siegen starteten die Oststeirer allerdings noch nie in eine BL-Saison. Hartberg gewann durch den Auftaktsieg saisonübergreifend drei der letzten sechs BL-Spiele (2U 1N).

Der TSV Hartberg eroberte 11 Bälle innerhalb von 40 Metern vor des Gegners Tor – so viele wie kein anderes Team am ersten Spieltag in dieser Saison der Bundesliga. In der Vorsaison hatten die Oststeirer 6,8 solcher Ballgewinne pro Spiel – nur vier Teams weniger.

self all Open preferences.

SK Austria Klagenfurt - SK Rapid Wien Sonntag, 31.07.2022, 17:00 Uhr, Wörthersee Stadion

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (2S 2U) – gegen kein anderes Team holte Rapid vergangene Saison so viele Punkte (4 Siege gegen die WSG Tirol, 2 davon allerdings im Playoff).

Der SK Rapid Wien gewann zum Auftakt mit 1:0 gegen die SV Ried. Mit zwei Siegen in eine Saison der Bundesliga starteten die Hütteldorfer zuletzt in die Saison 2015/16 – damals wurden sogar die ersten vier Spiele allesamt gewonnen.

- Der SK Rapid Wien blieb in den vergangenen fünf Spielzeiten im ersten Auswärtsspiel einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 3U). Die letzte Niederlage im ersten BL-Auswärtsspiel der Saison kassierten die Hütteldorfer in der Saison 2016/17 (0:1 in Altach).

Markus Pink erzielte am ersten Spieltag dieser Saison der Bundesliga beim 1:3 gegen den LASK den Ehrentreffer des SK Austria Klagenfurt. Der 31-jährige Stürmer traf damit zum vierten Mal nach 2015, 2018 und 2021 in seiner Karriere am ersten Spieltag. An den ersten beiden Spieltagen traf Pink bislang zwei Mal (2015 und 2018).

Peter Pacult war Rapid-Spieler und Trainer. Als Spieler wurde er mit den Hütteldorfern ÖFB-Cupsieger und stand im Europacup-der-Cupsieger-Finale (jeweils 1984/85), als Trainer wurde er 2007/08 Meister – Rapids bislang letzter Titel. Gegen den SK Rapid Wien ist Pacult in der Bundesliga als Trainer sieglos (2U 4N).

self all Open preferences.

FK Austria Wien – LASK Linz Sonntag, 31.07.2022, 17:00 Uhr, Generali-Arena

Der FK Austria Wien gewann das Hinspiel der Vorsaison in der Bundesliga gegen den LASK mit 2:0 – Austrias einziger Sieg gegen die Linzer Athletiker in den vergangenen 13 Duellen in der Bundesliga.

Der LASK ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen beim FK Austria Wien ungeschlagen (4S 2U) – erstmals so lange. Der LASK traf gegen die Wiener Austria in den vergangenen sechs BL-Auswärtsspielen in Folge – erstmals so lange.

Der LASK gewann das Auftaktspiel gegen den SK Austria Klagenfurt mit 3:1. Die Linzer Athletiker gewannen seit dem Wiederaufstieg 2017 nur in der Saison 2019/20 die ersten beiden Spiele einer Saison der Bundesliga. Damals stellte der LASK auch einen neuen Bundesliga-Rekord in Auswärtsspielen auf, als die Linzer die ersten 11 Auswärtsspiele einer BL-Saison allesamt für sich entschieden.

FK Austria Wiens Neuverpflichtung James Holland absolvierte für den LASK in der Bundesliga 130 seiner 236 Spiele. Seit dem Wiederaufstieg der Linzer Athletiker absolvierten nur Peter Michorl (156) und Thomas Goiginger (142) mehr BL-Spiele für den LASK: Im LASK-Trikot erzielte Holland acht BL-Tore, für den FK Austria Wien ist der 33-jährige Australier noch ohne Torerfolg (106 BL-Spiele).

Dietmar Kühbauer kassierte als Trainer in der Bundesliga 11 Niederlagen in den Spielen gegen den FK Austria Wien – nur in den Spielen gegen den FC Salzburg (17-mal) verlor er häufiger. Allerdings ist Kühbauer seit fünf BL-Spielen gegen die Wiener Austria ungeschlagen (1S 4 U) – erstmals so lange.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

2. Spieltag

Cashpoint SCR Altach – Wolfsberger AC 2:2 (1:0); SV Ried – SC Austria Lustenau 1:0 (1:0); SK Sturm Graz – FC RB Salzburg 2:1 (1:0); FK Austria Wien – LASK Linz Sonntag 17 Uhr; SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr; WSG Tirol – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr;

1.Spieltag (22./23./24. Juli)