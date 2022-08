Die Live-Konferenz in der österreichischen Bundesliga

Wolfsberg empfängt LASK Linz, Sturm Graz gastiert in Ried, Meister Salzburg vor Pflichtsieg in Hartberg.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

3. Spieltag (6./7. August)

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SV Ried – SK Sturm Graz Samstag 17 Uhr; Wolfsberger AC – LASK Linz Samstag 17 Uhr; TSV Hartberg – FK Austria Wien Samstag 19.30 Uhr; SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau Sonntag 17 Uhr; WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr;

Tabelle nach zwei Spieltagen: 1. Rapid Wien 6; 2. LASK Linz 4; 3. Sturm Graz 4; 4. Salzburg 3; 5. Hartberg 3; 6. Tirol 3; 7. Austria Lustenau 3; 8. Ried 3; 9. WAC 2; 10. Altach 1; 11. Klagenfurt 0; 12. Austria Wien -2;

SV Ried – SK Sturm Graz Samstag, 06.08.2022, 17:00 Uhr, josko Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der SK Sturm Graz ist seit sieben Spielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen (6S 1U).

Der SK Sturm Graz traf in jedem der letzten sieben Spiele in der Bundesliga gegen die SV Ried (12 Tore) – wie zuletzt von 2001 bis 2006 (12 Spiele).

Der SK Sturm Graz gewann 51 Spiele in der Bundesliga gegen die SV Ried – mehr als jeder andere Klub. Sturm gewann nur gegen den FC Admira (66) mehr BL-Spiele als gegen Ried.

Die SV Ried kassierte in dieser Saison der Bundesliga in den ersten zwei Spielen ein Gegentor – so wenige wie zuletzt 2013 (damals 0).

Bei der SV Ried saßen in den letzten sechs Spielen in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz sechs verschiedene Trainer auf der Bank (Benbennek, Chabbi, Baumgartner, Muslic, Heraf und Ibertsberger), nun folgt mit Christian Heinle Trainer Nummer Sieben. Bei den Steirern steht zum fünften Mal in Serie Christian Ilzer an der Seitenlinie (vorher zweimal Franco Foda).

RZ WAC – LASK Linz Samstag, 06.08.2022, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Rene Eisner

Der RZ WAC gewann beide Duelle der vergangenen Saison der Bundesliga gegen den LASK 1:0 und damit erstmals zwei BL-Spiele gegen die Linzer in Folge. Auch zwei BL-Spiele gegen den LASK ohne Gegentor in Folge gab es erstmals für den WAC.

Der RZ WAC verlor zum zweiten Mal in der Klubgeschichte keines seiner ersten beiden Spiele einer Saison der Bundesliga, zuvor gelang das den Kärntnern 2014 (damals 2 Siege).

Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten beiden Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern in der BL-Historie nie zuvor.

Der LASK traf in allen sechs Spielen in der Bundesliga unter Dietmar Kühbauer. Nur in den ersten sechs BL-Spielen unter Matthias Hamann trafen die Linzer ebenfalls immer.

LASK-Neuzugang Marin Ljubicic traf in seinen ersten beiden Spielen in der Bundesliga – das gelang für den LASK zuvor nur Dragoslav Dubajic und Adam Kensy. In seinen ersten drei BL-Spielen zu treffen gelang noch keinem LASK-Spieler.

TSV Hartberg - FC RB Salzburg Samstag, 06.08.2022, 19:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der FC Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der Bundesliga ungeschlagen (9S 1U), so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage absolvierten die Salzburger sonst nur gegen den SKN St. Pölten (16) und den SV Grödig (12).

Der FC Salzburg gewann gegen den TSV Hartberg neun Spiele in der Bundesliga - mehr als jedes andere Team. Die Salzburger gewannen die letzten sechs Duelle – das gelang keinem anderen Team gegen Hartberg.

Der FC Salzburg erzielte in den ersten 10 Spielen in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg 37 Tore, das ist eingestellter BL-Rekord eines Teams – nur Salzburg selbst erzielte in den ersten 10 Duellen gegen den SV Grödig so viele Tore.

Der TSV Hartberg traf in jedem der letzten acht Spiele in der Bundesliga – das gelang den Oststeirern zuvor nur saisonübergreifend im Jahr 2019 (damals 10 Spiele).

Der TSV Hartberg erspielte sich in dieser Saison der Bundesliga zwar nur Chancen im Wert von 1.9 Expected Goals, übertraf diesen Wert aber um 1.1 Tore (3 erzielte Tore) – Höchstwert.

4. Spieltag 13./14. August)