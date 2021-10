Die Live-Konferenz aller Sonntag Spiele im Unterhaus

Von der Vorarlbergliga bis zur 5. Landesklasse plus in den Frauenligen stehen entscheidende Partien an. VOL.at tickert live.

Die Live-Konferenz im Unterhaus aller Sonntag Spiele mit Ergebnis

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

14. Spieltag

FC Lustenau 1907 – poolfolio SC Fußach Sonntag

Stadion an der Holzstraße, 11 Uhr, SR Bode

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – Intersport FC Schruns Sonntag

Sportplatz an der Bezegg, 16 Uhr, SR Bode

FC Nenzing – Wälderhaus VfB Bezau Sonntag

Sportplatz Nenzing, 16 Uhr, SR Markus Gutschi

Eco Park FC Hörbranz – Maldoner Elektrotechnik FC Hard Sonntag

Sandriesel, 16 Uhr, SR Akbulut

Holzbau Sohm FC Alberschwende – SV typico Lochau 4:3 (1:1)

Torfolge: 8. 1:0 Paul Sohm, 20. 1:1 Stefan Maccani, 47. 1:2 Fabio Feldkircher, 57. 2:2 Sebastian Ilmer, 75. 2:3 Lukas Rusch, 83. 3:3 Esref Demircan, 90./+5 4:3 Julian Maldoner (Foulelfmeter)

Gelb-Rote Karte: Nach Spielende: Murat Coskun (Lochau/wiederholte Kritik)

IPA SC Göfis – blum FC Höchst 4:3 (3:1)

Torfolge: 16. 1:0 Adrian Ionel Cimpean, 22. 2:0 Jonas Schwarz, 35. 2:1 David Schnellrieder, 45. 3:1 Jonas Schwarz, 50. 4:1 Marko Zdravkovic, 75. 4:2 Julian Rupp (Foulelfmeter), 85. 4:3 Julian Rupp (Foulelfmeter)

Gelb-Rote Karte: 90./+3 Nino Vrenezi (Trainer Höchst/Kritik)

SV frigo Ludesch – Cashpoint SCR Altach Juniors 1:4 (1:4)

Torfolge: 4. 0:1 Lars Nussbaumer, 10. 0:2 Lukas Parger, 21. 1:2 Mustafa Kücük, 25. 1:3 Mario Stefel, 37. 1:4 Lukas Parger

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – Sparkasse FC BW Feldkirch 2:0 (1:0)

Torfolge: 22. 1:0 Martin Feuerstein, 80. 2:0 Tobias Erath

Spielfrei: SK CHT Austria Meiningen

Landesliga

10. Spieltag

FC Mohren Dornbirn Juniors – FC Sport Haschko Sulzberg Sonntag

Stadion Birkenwiese, 16 Uhr, SR Jurcevic

SC Elektro Graf Hatlerdorf – SV Gaißau 2:1 (1:0)

Torfolge: 37. 1:0 Fabian Kilzer, 49. 1:1 Gianni Zarriello, 85. 2:1 Gonzalo Ariel Oyhenart San Martin

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – Erne FC Schlins 3:0 (0:0)

Torfolge: 63. 1:0 Keramettin Kocabay, 65. 2:0 Lukas Glatzer, 85. 3:0 Konstantin Hattler (Foulelfmeter)

SPG Burtscher Großwalsertal – Fliesen Jams FC Riefensberg 5:2 (2:2)

Torfolge: 18. 1:0 Hannes Rinderer (Foulelfmeter), 19. 1:1 Niklas Fink, 33. 1:2 Stefan Feuerstein, 37. 2:2 Hannes Rinderer, 62. 3:2 Jordan Türtscher, 65. 4:2 Hannes Rinderer, 85. 5:2 Jordan Türtscher

Metzler Werkzeuge SK Brederis – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1:3 (1:2)

Torfolge: 31. 0:1 Ricardo Souza Oliveira, 32. 1:1 Tobias Hartmann, 36. 1:2 Thiago de Lima Silva, 60. 1:3 Zoran Lackovic

Gelb-Rote Karten: 86. Michael Mäser (TR-Kritik), 86. Aleksandar Pakic (beide Hittisau/Unsportlichkeit)

FC Renault Malin Sulz – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt 0:1 (0:1)

Tor: 23. 0:1 Timo Engljähringer

Rote Karte: 22. Lukas Cesa (Sulz/Torraub)

SV Brauerei Frastanz – Peter Dach FC Koblach 0:7 (0:4)

Torfolge: 8. 0:1 Berkant Özmen, 19. 0:2 Simon Fehle, 30. 0:3 Elias Stark, 31. 0:4 Elias Stark, 72. 0:5 Dursun Karatay, 76. 0:6 Marc Türtscher, 89. 0:7 Dursun Karatay (Foulelfmeter)

Gelb-Rote Karte: 82. Mariyan Temelkov (Frastanz/wiederholtes Foulspiel)

1.Landesklasse, 10. Spieltag

Sonntag: FC Viktoria Bregenz – Zima FC Rotenberg 1b, 10.30, Music; Tischlerei Drißner FC Klostertal – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler, 16, Crnkic; BayWaLamag FC Thüringen – FC Raiffeisen Au, 16, Gojic; Mevo FC Schwarzenberg – Unterberger Automation FC Nüziders, 16, Krizic; Cashpoint SCR Altach 1b – Ruech Recycling RW Langen 0:2 (0:0) Torfolge: 77. 0:1 Johannes Sinz, 85. 0:2 Johannes Sinz (Foulelfmeter); FC Baldauf Doren – Vollbad FC Götzis 1:1 (0:1) Torfolge: 30. 0:1 Arbnor Rexhaj, 78. 1:1 Onur Polat (Freistoß); SK Bürs – World-of-Jobs VfB Hohenems 1b 2:1 (1:0) Torfolge: 22. 1:0 Helmut Egger, 67. 1:1 Dragan Klincov, 77. 2:1 Albert Prenaj Gelb-Rote Karte: 80. Timon Langebner (Bürs/Unsportlichkeit);

2. Landesklasse, 10. Spieltag

Sonntag: FC Lustenau 1907 1b – SC Röfix Röthis 1b, 13.30, Macanovic; SPG Egg/Andelsbuch 1b (in Andelsbuch) – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 13.45, Gangl; Intemann FC Lauterach 1b – SC Montafon Vandans 2:1 (1:0) Torfolge: 45. 1:0 Tizian Zimmermann, 56. 2:0 Benjamin Gabsi, 84. 2:1 Michael Scheider; IPA SC Tisis – Emma&Eugen DSV Juniors 4:4 (3:2) Torfolge: 11. 1:0 Fatih Simsek, 25. 2:0 Deni Gluhacevic, 26. 2:1 Ensar Saygin, 32. 3:1 Deni Gluhacevic (Foulelfmeter), 36. 3:2 Johannes Immler, 64. 3:3 Tarik Pasalic, 75. 3:4 Fabian Bachmann, 78. 4:4 Thomas Rüscher; FC Fohrenburger Rätia Bludenz – SC Admira Dornbirn Juniors 5:1 (4:1) Torfolge: 2. 1:0 David Konjevic, 11. 2:0 Aleksandar Konjevic, 22. 3:0 Adrijan Jakupaj, 42. 4:0 Patrick Schlögl, 45. 4:1 Jonas Wabnegger, 49. 5:1 Aleksandar Konjevic; SV Satteins – poolfolio SC Fußach 1b 5:3 (3:2) Torfolge: 10. 0:1 Oguzhan Yildiz, 18. 1:1 Pascal Heinzle, 26. 2:1 Simon Morscher (Foulelfmeter), 42. 3:1 Pascal Heinzle, 45. 3:2 Sercan Özyürek, 56. 4:2 David Nikolai Rauch, 86. 5:2 Alexandru Gabriel Vochin, 90. 5:3 Oguzhan Yildiz (Foulelfmeter) Rote Karte: 89. Pascal Heinzle (Satteins/Foulspiel); Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b 0:3 (0:1) Torfolge: Asodollah Sedaqet, 56. 0:2 Patrick Hefel, 83. 0:3 Tobias Neubauer;

3. Landesklasse, 10. Spieltag

Sonntag: FC Nenzing 1b – SPG FC Mellau 1b, 13.45, Mutlu; SW Bregenz Juniors (Neu Amerika Bregenz) – Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors, 15, Medwed; FC Mäder – blum FC Höchst 1b, 15.30, Bartolini; FC Renault Malin Sulz 1b – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Juniors 3:3 (3:0) Torfolge: 28. 1:0 Manuel Egger (Foulelfmeter), 35. 2:0 Florian Domig, 37. 3:0 Florian Domig, 65. 3:1 Ez Aldin Morthada, 75. 3:2 Julian Sonderegger, 90./+4 3:3 Stephan Gau (Foulelfmeter); SV typico Lochau 1b – Vollbad FC Götzis 1b 1:2 (0:1) Torfolge: 27. 0:1 Niklas Steinkellner (Foulelfmeter), 85. 1:1 Günter Steffani, 90./+1 1:2 Stefan Fend; SPG Rankweil/Brederis 1b – Erne FC Schlins 1b 3:0 (1:0) Torfolge: 31. 1:0 Enes Keskin, 49. 2:0 Enes Keskin, 85. 3:0 Emin Topal; Intemann FC Lauterach 1c – Klimatechnik Sparber FC Krumbach 0:1 (0:1) Tor: 12. 0:1 Sandro Rossi (Freistoß);

4. Landesklasse, 10. Spieltag

Sonntag: FC Viktoria Bregenz 1b – SV frigo Ludesch 1b, 13.30, Alibabic; BayWaLamag FC Thüringen 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 13.45, Balac; SPG Burtscher Großwalsertal 1b (in Sonntag) – FC Eintracht Bremenmahd, 17, Borodenko; SV Brauerei Frastanz 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b 1:3 (0:2) Torfolge: 13. 0:1 Tobias Langer, 34. 0:2 Pavle Trobonjaca, 54. 1:2 Muhittin Alici, 83. 1:3 Furkan Altas; SK CHT Austria Meiningen 1b – Intersport FC Schruns 1b 4:1 (2:0) Torfolge: 4. 1:0 Marcel Marinkovic, 34. 2:0 Marcel Marinkovic, 52. 2:1 Abbas Kaddir, 66. 3:1 Raphael Gächter (Foulelfmeter), 88. 4:1 Fabian Franz; SC Mühlebach – SPG Göfis/Satteins 1b 5:0 (4:0) Torfolge: 2. 1:0 Philipp Amann, 13. 2:0 Thomas Thurnher, 26. 3:0 Andre Moratti, 34. 4:0 Luca Wehinger, 77. 5:0 Andre Moratti; SC Elektro Graf Hatlerdorf 1b – SV Gaißau 1b 2:3 (0:0) Torfolge: 52. 1:0 Nexhmedin Sejfijaj, 62. 1:1 Marlon Bösch, 63. 1:2 Pascal Riebenbauer, 85. 2:2 Elvis Omerovic, 90./+5 2:3 Yannic Sackl (Foulelfmeter);

5. Landesklasse Oberland, 10. Spieltag

Sonntag: FC Mäder 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 13.15, Smlatic; SPG Rankweil/Brederis Juniors – World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors, 13.30, Stefania; IPA SC Tisis 1b – SC Austria Lustenau Juniors 1:2 (0:2) Torfolge: 18. 0:1 Marlon Schweighofer, 21. 0:2 Armin Delahmet (Foulelfmeter), 65. 1:2 Marvin Mahler (Foulelfmeter) Gelb-Rote Karte: 90. Ammar Diab (Austria Lustenau Juniors/wiederholtes Foulspiel); FC Beschling Bettler Äule – Peter Dach FC Koblach 1b 4:2 (2:2) Torfolge: 4. 0:1 Simon Winkel, 11. 0:2 Michel Jovanovic (Freistoß), 25. 1:2 Mathias Hammerl, 35. 2:2 Lucas Folie, 69. 3:2 Markus Maier, 86. 4:2 Maximilian Lorünser; FC Lustenau 1907 1c – Unterberger Automation FC Nüziders 1b abgesagt;

5. Landesklasse Unterland, 9. Spieltag

Sonntag: Eco Park FC Hörbranz 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 13.45, Demiri; SPG SV Buch 1c – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 1b, 16, Kilic; Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – Ruech Recycling RW Langen 1b abgesagt; SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – Mevo FC Schwarzenberg 1b 1:5 (0:0) Torfolge: 48. 0:1 Michael Reis, 57. 0:2 Ralph Zündel, 61. 0:3 Ralph Zündel, 72. 1:3 Simon Heinisch, 81. 1:4 Renato Reichardt Prestes, 89. 1:5 Michael Reis; Zima FC Rotenberg 1c – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b 0:0; SPG Riefensberg/Krumbach 1b – FC Raiffeisen Au 1b 1:1 (0:0), Torfolge: 48. 1:0 Tobias Hartmann, 52. 1:1 Tobias Moosbrugger;

Frauen Bundesliga

Sonntag: FC Südburgenland – SPG SCR Altach/FFC Vorderland, 11;

ÖFB Frauen 2. Liga, 8. Spieltag

Sonntag: RW Rankweil – Krottendorf, 11, Stuefer; SV Horn – FC Dornbirn, 11;

Frauen Vorarlbergliga, 5. Spieltag