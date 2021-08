Die Live-Konferenz aller Sonntag-Spiele im Unterhaus

Ab der Vorarlbergliga bis zur fünften Landesklasse plus in der Frauen 2. Liga werden eine Menge an Spielen ausgetragen.

Die Live-Konferenz der Sonntag Spiele im Unterhaus aller Ligen

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2021/2022

8. Spieltag

SV frigo Ludesch – blum FC Höchst Sonntag

Sportplatz Ludesch, 11 Uhr, SR Krizic

Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch – SV typico Lochau Sonntag

Sportplatz an der Bezegg, 16 Uhr, SR Michael Baumann

Kaufmann Bausysteme FC Bizau – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1:3 (0:1)

Torfolge: 39. 0:1 Niklas Schranz, 47. 1:1 Jakob Natter, 75. 1:2 Rene Fink, 88. 1:3 Rene Fink

FC Lustenau 1907 – Eco Park FC Hörbranz 0:1 (0:0)

Tor: 63. 0:1 Erhan Erten

Cashpoint SCR Altach Juniors – poolfolio SC Fußach 5:2 (3:0)

Torfolge: 4. 1:0 Mario Stefel, 35. 2:0 Mario Stefel, 45./+1 3:0 Muhammed Piken, 51. 4:0 Aygün Topcu, 62. 4:1 Christian Streitler, 81. 5:1 Mario Stefel, 90./+3 5:2 Mete Dastan (Foulelfmeter)

FC Nenzing – IPA SC Göfis 4:1 (1:1)

Torfolge: 2. 1:0 Andreas Jutz, 37. 1:1 Andre Luis Viana de Matos, 50. 2:1 Haris Mehmedagic, 52. 3:1 Necip Bekleyen, 69. 4:1 Necip Bekleyen

SK CHT Austria Meiningen – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 3:3 (2:1)

Torfolge: 20. 1:0 Hannes Röthlin, 35. 2:0 Julian Maier, 45./+2 2:1 Cordeiro Soares Junior Delcio, 61. 2:2 Samir Luiz Sganzerla, 74. 3:2 Christoph Müller, 90./+2 3:3 Cordeiro Soares Junio Delcio (Freistoß)

Intersport FC Schruns – Wälderhaus VfB Bezau 1:3 (1:0)

Torfolge: 44. 1:0 Abbas Naso, 50. 1:1 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima, 80. 1:2 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima, 90./+3 1:3 Benjamin Fröwis

Spielfrei: Sparkasse FC BW Feldkirch

Landesliga

4. Spieltag

SC Elektro Graf Hatlerdorf – SV Brauerei Frastanz 3:2 (2:0)

Torfolge: 32. 1:0 Nedeljko Pantos, 35. 2:0 Fabian Kilzer, 85. 2:1 David Stigger, 87. 3:1 Nedeljko Pantos, 90./+3 3:2 Benjamin Catakovic

Gelb-Rote Karte: 64. Kevin Göttfried (Frastanz/Kritik)

Erne FC Schlins – Peter Dach FC Koblach 2:0 (0:0)

Torfolge: 62. 1:0 Patrick Stark, 84. 2:0 Giulio Lorenz

SPG Burtscher Großwalsertal – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt 0:3 (0:2)

Torfolge: 19. 0:1 Tobias Frick, 30. 0:2 Timo Engljähringer, 86. 0:3 Baris Özcan

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – FC Renault Malin Sulz 2:4 (2:1)

Torfolge: 8. 1:0 Keramettin Kocabay, 35. 1:1 Lukas Cesa, 37. 2:1 Konstantin Hattler, 61. 2:2 Mario Lescher, 69. 2:3 Stefan Kriegl, 72. 2:4 Mario Lescher

Metzler Werkzeuge SK Brederis – FC Mohren Dornbirn Juniors 0:1 (0:1)

Tor: 20. 0:1 Eren Yüzüak

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau – Fliesen Jams FC Riefensberg 2:8 (2:2)

Torfolge: 16. 0:1 Niklas Fink, 24. 1:1 Ricardo Souza Oliveira, 39. 1:2 Niklas Fink, 45. 2:2 Luan Ruviaro, 47. 2:3 Thomas Schwarz (Freistoß), 50. 2:4 Julian Birgfellner, 52. 2:5 Niklas Fink, 55. 2:6 Thomas Waldner, 61. 2:7 Matthias Paul Eller, 66. 2:8 Matthias Fink

SV Gaißau – FC Sport Haschko Sulzberg 1:0 (0:0)

Tor: 57. 1:0 Elias Schnetzer

Rote Karte: 90./+5 Elias Baldauf (Sulzberg/Torraub)

1.Landesklasse, . Spieltag

Sonntag: Cashpoint SCR Altach 1b – FC Baldauf Doren, 15, Kojadinovic; Tischlerei Drißner FC Klostertal – Unterberger Automation FC Nüziders, 17, Jauk; FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – BayWaLamag FC Thüringen 3:0 (1:0) Torfolge: 30. 1:0 Leon Endres, 64. 2:0 Tarkan Parlak, 90. 3:0 Emre Orhan; Ruech Recycling RW Langen – FC Raiffeisen Au 4:1 (3:0) Torfolge: 3. 1:0 Martin Kirchmann, 20. 2:0 Robert Nigsch, 23. 3:0 Jannis Hammerer, 55. 3:1 Florian Dünser, 80. 4:1 Bernhard Kirchmann; SK Bürs – Mevo FC Schwarzenberg 0:5 (0:1) Torfolge: 19. 0:1 Fabian Sallmayer, 71. 0:2 Patrick Antonio Lomeu, 74. 0:3 Marian Mocanu (Freistoß), 85. 0:4 Renald Zündel, 90. 0:5 Simon Bodemann; Zima FC Rotenberg 1b – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 2:1 (0:0) Torfolge: 53. 0:1 Georg Bantel, 90./+2 1:1 Klaus Schwärzler (Foulelfmeter), 90./+4 2:1 Christian Bereuter; World-of-Jobs VfB Hohenems 1b – Vollbad FC Götzis 0:1 (0:0), Tor: 79. 0:1 Arbnor Rexhaj. Rote Karte: 90./+5 Lukas Beck (VfB/Tätlichkeit);

2. Landesklasse, 4. Spieltag

Sonntag: Emma&Eugen DSV Juniors – SC Montafon Vandans, 12.45, Mutlu; Intemann FC Lauterach 1b – SC Röfix Röthis 1b 1:0 (0:0) Tor: 87. 1:0 Benjamin Gabsi; SC Admira Dornbirn Juniors – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b 0:2 (0:1) Torfolge: 21. 0:1 Jan Burtscher, 90./+4 0:2 Marian Zehrer; Fohrenburger FC Rätia Bludenz – FC Lustenau 1907 1b 1:5 (1:0) Torfolge: 8. 1:0 Aleksandar Konjevic, 47. 1:1 Simon Stark, 52. 1:2 Dominik Klaus Rottmann, 63. 1:3 Sebastian Simon Leitner, 78. 1:4 Simon Stark, 88. 1:5 Tobias Kohl; IPA SC Tisis – SV Satteins 3:3 (1:1) Torfolge: 18. 1:0 Deni Gluhacevic, 45./+2 1:1 Philipp Simoner (Eigentor), 63. 1:2 Raphael Barwart, 90./+3 1:3 Raphael Barwart, 90./+4 2:3 Murat Simsek (Freistoß), 90./+6 3:3 Antonio Pavlovic; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – poolfolio SC Fußach 1b 4:3 (0:2) Torfolge: 7. 0:1 Constantin Daniel Sändulescu, 45. 0:2 Oguzhan Yildiz, 70. 1:2 Mathias Auer (Freistoß), 71. 2:2 Thomas Montibeller, 80. 3:2 Alexander Montibeller, 83. 3:3 Oguzhan Yildiz, 84. 4:3 Alexander Montibeller. Gelb-Rote Karte: 63. Markus Andergassen (Fußach 1b/Unsportlichkeit); SPG Egg/Andelsbuch 1b – Holzbau Sohm FC Alberschwende 1b 0:2 (0:0) Torfolge: 71. 0:1 Simon Jäger, 84. 0:2 William Shawn Kobe Johnston;

3. Landesklasse, 4. Spieltag

Sonntag: SPG FC Mellau 1b – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 11, Borras; SPG Rankweil/Brederis 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 14, Steiner; SW Bregenz Juniors (Neu Amerika) – SV typico Lochau 1b, 15, Holzknecht; Intemann FC Lauterach 1c – Ender Klimatechnik TSV Altenstadt Juniors 0:1 (0:0) Tor: 76. 0:1 Timo Balter; Erne FC Schlins 1b – Vollbad FC Götzis 1b 3:2 (1:2) Torfolge: 17. 0:1 Niklas Steinkellner, 30. 0:2 Niklas Steinkellner, 32. 1:2 Ibrahim Aktas, 56. 2:2 Dominik Burtscher (Foulelfmeter), 76. 3:2 Jan Sonderegger; Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – blum FC Höchst 1b 1:2 (1:1) Torfolge: 9. 0:1 Elia Andrea Kohlreiter, 42. 1:1 Mikail Okatan, 65. 1:2 Elia Andrea Kohlreiter; FC Nenzing 1b – FC Mäder Spielabbruch. Das Spiel wurde in der 38. Minute beim Stand von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen. Der Grund war die sehr schwere Verletzung von Mäder Spieler Philipp Madlener. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich in einem Zweikampf einen Schienbeinbruch zu und wurde mit dem Notarztwagen ins Spital eingeliefert.

4. Landesklasse, 4. Spieltag

Sonntag: SV frigo Ludesch 1b – FC Eintracht Bremenmahd, 13.30, Tschann; SK CHT Austria Meiningen 1b – SC Mühlebach 2:3 (2:1) Torfolge: 5. 1:0 Simon Sieber, 15. 1:1 Thomas Thurnher, 38. 2:1 Simon Sieber, 72. 2:2 Christian Amann, 84. 2:3 Martin Beyer; Intersport FC Schruns 1b – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b 4:4 (3:3) Torfolge: 5. 0:1 Marko Stajnko, 11. 1:1 Lucas Tschanz, 21. 2:1 Nico Marent, 28. 2:2 Marvin Kohlhaupt, 31. 3:2 Ahmad Saif Eddin, 45. 3:3 Marvin Kohlhaupt, 57. 3:4 Marvin Kohlhaupt (Foulelfmeter), 82. 4:4 Lucas Tschanz (Freistoß); FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b – BayWaLamag FC Thüringen 1b 0:1 (0:0) Tor: 49. 0:1 Tobias Fritz; Elektro Graf SC Hatlerdorf 1b – SV Brauerei Frastanz 1b 8:1 (4:0) Torfolge: 19. 1:0 Yalcin Cansiz, 21. 2:0 Furkan Bayraktar, 31. 3:0 Furkan Bayraktar, 34. 4:0 Simon Kilzer, 75. 5:0 Lukas Gmeiner, 77. 6:0 Nexhmedin Sejfijaj, 80. 7:0 Orhan Cil (Foulelfmeter), 83. 7:1 Metin Keser, 84. 8:1 Samer Badawi; SPG Burtscher Großwalsertal 1b – SPG Göfis/Satteins 1b 3:1 (0:0) Torfolge: 60. 1:0 Johannes Kaufmann (Foulelfmeter), 73. 1:1 Jürgen Hafner, 79. 2:1 Kilian Fink, 90./+1 3:1 David Küng; SV Gaißau 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b 3:2 (1:2) Torfolge: 13. 0:1 Martin Gigler (Foulelfmeter), 29. 1:1 Dominic Marlin, 44. 1:2 Samuel Baldauf, 78. 2:2 Dominic Marlin, 87. 3:2 Philipp Wörz;

5. Landesklasse Oberland, 4. Spieltag

Sonntag: Tischlerei Drißner FC Klostertal 1b – Unterberger Automation FC Nüziders 1b, 14.30, Romano; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – Fohrenburger FC Rätia Bludenz 1b 7:1 (2:0) Torfolge: 26. 1:0 Tristan Metzler, 29. 2:0 Christopher Dona, 48. 3:0 Christopher Dona, 50. 4:0 Kevin Tschofen (Foulelfmeter), 57. 4:1 Volkan Akcay, 65. 5:1 Christopher Dona, 70. 6:1 Josef Rudigier, 72. 7:1 Tristan Metzler; SPG Rankweil/Brederis Juniors – FC Lustenau 1907 1c 0:3 (0:2) Torfolge: 5. 0:1 Cino Jovanovic, 21. 0:2 Dominik Amann, 64. 0:3 Ilija Tabak; IPA SC Tisis 1b – FC Mäder 1b 4:1 (1:0) Torfolge: 36. 1:0 Marvin Mahler, 66. 2:0 Marvin Mahler, 72. 3:0 Noah Kaufmann, 86. 4:0 Marvin Mahler, 90. 4:1 Mehmet Sayar; World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors – Peter Dach FC Koblach 1b 1:2 (1:0), Torfolge: 29. 1:0 Sinan Ayhan, 48. 1:1 Elias Stark, 71. 1:2 Philip Gröbitschitzer

5. Landesklasse Unterland, 3. Spieltag

Zima FC Rotenberg 1c – FC Raiffeisen Au 1b 2:1 (1:0) Torfolge: 2. 1:0 Johannes Scherrer, 49. 1:1 Manuel Lipburger, 62. 2:1 Philipp Steurer; Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – Eco Park FC Hörbranz 1b 2:4 (0:2) Torfolge: 10. 0:1 Jakob Loretz, 15. 0:2 Doguscan Yücekaya, 47. 0:3 Jakob Loretz, 54. 0:4 Anton Tschol, 65. 1:4 Tobias Caps, 73. 2:4 Yasin Akbulut. Gelb-Rote Karte: 90./+2 Yasin Akbulut (Kennelbach 1b/Foulspiel); SPG Egg/Andelsbuch 1c – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 1b 5:0 (3:0) Torfolge: 10. 1:0 Jodok Jäger, 13. 2:0 Joachim Metzler, 18. 3:0 Joachim Metzler, 69. 4:0 Jodok Jäger, 80. 5:0 Joachim Metzler; KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b – Mevo FC Schwarzenberg 1b 1:2 (0:1) Torfolge: 40. 0:1 Yusuf Yildirim, 59. 1:1 Fabian Spanring, 90. 1:2 Hannes Flatz; Ruech Recycling RW Langen 1b – SPG Riefensberg/Krumbach 1b 4:0 (2:0) Torfolge: 41. 1:0 Alexander Fröwis, 44. 2:0 Jonas Feßler, 71. 3:0 Ali Amijan, 83. 4:0 Jonas Feßler; SPG SV Buch 1c – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c 2:0 (2:0) Torfolge: 5. 1:0 Gabriel Gstettner, 36. 2:0 Jonas Dür

ÖFB Frauen 2. Liga, 2. Spieltag