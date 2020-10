Die letzten 90 Minuten vor den eigenen Fans

Im letzten Heimspiel der Herbstrunde empfängt der KFZ Hagspiel FC Hittisau den FC Kennelbach.

Im letzten Heimspiel der Herbstrunde empfängt der KFZ Hagspiel FC Hittisau am Samstag, dem 31. Oktober 2020 um 14.30 Uhr den FC Kennelbach. Die Gäste liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter unserer Truppe. Für die Heimelf ist Wiedergutmachung angesagt. Denn durch die sehr matte Vorstellung am letzten Sonntag in Koblach und der daraus resultierenden deutlichen Niederlage hat man es leider verabsäumt, in der Tabelle den Anschluss an das vordere Mittelfeld herzustellen. Dieses Versäumnis soll nun mit einem vollen Erfolg gegen die Kennelbacher nachgeholt werden. Dabei hoffen wir auf lautstarke Unterstützung unserer Fans.