Die letzte Reise ist zu Ende: Weltclown Walter Galetti tot

Weltweit hat sich Clown Walter Galetti aus Rankweil mit seinen Aufführungen einen ausgezeichneten Namen gemacht. Im Alter von 89 Jahren ist der Künstler nun leider verstorben.

Großes Verdienstzeichen

Weltweit

Auszeichnungen

Schon in jungen Jahren präsentierte sich die Familie Galetti in Japan, Korea, Arabien und in weiten Teilen Europas das bunte Leben im beinharten Zirkus-Alltag. Besonders die Vorführungen am Seil zu Beginn einer ganz großen und außergewöhnlichen Karriere war für Clown Galetti und die Familie eine riesige Herausforderung. Ein ganz großer Höhepunkt war die monatelange Theater-Tournee mit Andre Heller und die endlosen Auftritte in den verschiedensten TV-Sendern. Auszeichnungen gab es für Clown Galetti zuhauf: So wurde er vom Land Vorarlberg dementsprechend geehrt und durfte als Krönung für seine glanzvollen Vorstellungen den Monte Carlo-Zirkuspreis in Empfang nehmen. Seine eindrucksvolle Laufbahn ist im Buch „Ein Clown geht um die Welt“ nachzulesen. Über Clown Galetti wird man noch lange positiv sprechen.