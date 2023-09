Die Leiblachtaler Tennismeister stehen fest

Teilnehmerrekord bei den Vereinsmeisterschaften des TC Hörbranz.

Hörbranz. Über 50 Mitglieder des Tennisclubs Hörbranz – darunter auch zahlreiche „Newcomer“, die sich in einem eigenständigen Bewerb duellierten – gaben heuer bei der Vereinsmeisterschaft ihre Nennung ab – so viele wie noch nie. Nach der Gruppenphase in den sieben Kategorien, die über den ganzen Sommer dauerte, standen sich am großen Finaltag die Besten gegenüber.

In der „Königsklasse“, der Gruppe A, setzte sich der Seriensieger der vergangenen Jahre, David Lissy, erneut durch. Dieses Mal jedoch nur hauchdünn mit 6:2, 2:6, 10:8 in einer spannenden Partie gegen Martin Ofner. In der Gruppe B hatte Oswald Lissy (w.o. gegen Sigi Halder) seine Nase vorne. In Gruppe B konnte Kurt Spörri über seinen Finalsieg gegen Horst Schober jubeln. Die Kategorie der „Newcomer“ entschied Monika Bickel für sich. Das Endspiel im Herrendoppel ging an Martin Ofner und Elias Keskin, das im Damendoppel an Barbara Steurer und Monika Bickel. Über den Sieg im Mixed-Doppel durften sich Jürgen Baldauf und Sabine Filler ebenso freuen, wie Obmann Helmut Gorbach und Herbert Mangold im Doppelbewerb 115+.