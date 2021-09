Die Leiblachtaler Tenniscracks spielten um Meisterehren

Hörbranz. Bei Bilderbuchwetter kamen auf der Anlage des TC Hörbranz die Finalspiele der diesjährigen Vereinsmeisterschaft zur Austragung.

Über zwei Monate lang hatten die Teilnehmer aus dem ganzen Leiblachtal in den verschiedenen Kategorien im Vorfeld das Racket um den Einzug in die Endspiele geschwungen.

Der Einzelbewerb der Gruppe A ging wie schon in den Vorjahren an Seriensieger David Lissy, der alle seine Spiele in souveräner Manier meisterte. Auch im Doppel gab er sich gemeinsam mit Freundin Tina Manzl keine Blöße. Im B-Bewerb hatte Kevin Köstl nach einem spannenden Dreisatz-Krimi die Nase ebenso vorne, wie Martin Bickel in der Kategorie C. Bei den Senioren 65+ setzte sich Routinier Iwan Lapkalo durch. Das Doppel 115+ konnte Helmut Gorbach gemeinsam mit Herbert Mangold für sich entscheiden.