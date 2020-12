Die Legionäre könnten das Derby B-Wald vs Lustenau entscheiden

Spannung vor dem AHL-Prestigeduell zwischen den Wälder und den Stickern im Messestadion

Liveticker mit Daten, Fotos, Videos vom Spiel B-Wald vs Lustenau

Sa, 19.12.2020, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EHC Lustenau

Referees: HOLZER, HUBER, Eisl, Spiegel.

In Vorarlberg misst sich der EC Bregenzerwald mit dem EHC Lustenau. Es ist bereits die dritte Saisonbegegnung dieser beiden Teams, die beiden in der „Return-2-Play“-Phase hat Lustenau gewonnen. Doch die „Wälder“ haben mittlerweile Fahrt aufgenommen, die letzten fünf Spiele gewonnen und dabei im Schnitt 5,6 Tore geschossen. Jüngst hat sich der Tabellensiebente mit Stürmer Tuukka Rajamäki verstärkt. Der Finne ersetzt Lukas Löfquist, der um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Dem ECB fehlen zudem Bernhard Posch und Jonas Kutzer (beider bei der U20-WM) und die verletzten Benjamin Winkler, Kai Hämmerle, Rene Tröthan und Felix Vonbun. Lustenau fährt mit breiter Brust in die Messehalle Dornbirn, hat vor elf Tagen das Derby gegen die VEU Feldkirch mit einem fantastischen Schlussdrittel gedreht. Die Mannschaft um Kapitän Max Wilfan dürfte komplett antreten.

Das Heimspiel der Wälder verspricht nicht nur wegen seines Derbycharakters eine spannende Angelegenheit zu werden. Gerade mal ein Punkt trennt die Lokalrivalen noch in der Alps Hockey League Tabelle, Daniel Ban und Co. haben in den vergangenen Runden viel Boden gutgemacht. Anpfiff im Messestadion ist am Samstag, um 19:30 Uhr.

Im bisherigen Verlauf der Meisterschaft, konnte der EC Bregenzerwald gegen jeden vorgesetzten Kontrahenten zumindest einen Sieg einfahren, bis auf eine Ausnahme. Der EHC Lustenau behielt in den Return2Play Runden mit 4:1 bzw. 2:0 eine weiße Weste und verbuchte die Punkte aus der Miniserie auf das eigene Konto. Hinter dem Team von Mike Flanagan liegt aufgrund von Spielverschiebungen eine längere Pause, am 8. Dezember bestritten sie in der Vorarlberghalle die letzte Partie. Dort feierte der EHC Lustenau gegen die VEU Feldkirch einen aufsehenerregenden 6:3 Derbyerfolg, die Löwen erzielten alle Tore innerhalb von etwas mehr als 10 Minuten.

Nicht nur deshalb erwartet ECB Headcoach Markus Juurikkala für Samstag einen harten Kampf: „Lustenau hat einen Kader mit erfahrenen Spielern und starken Imports. Es wird Schwerstarbeit notwendig sein, um diese Mannschaft zu schlagen und natürlich ist das unser Ziel. Vor dieser Herausforderung fürchten wir uns nicht, sondern freuen uns, weil wir wissen, dass uns unsere Fans an den Bildschirmen die Daumen drücken werden.“