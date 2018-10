Die Landtagswahl könnte in Bayern die politische Tektonik verschieben

Bayern steht vor einer Landtagswahl, die die politische Tektonik im Freistaat verschieben könnte. Bestätigen sich am Sonntag die aktuellen Umfragen, ist die Übermacht der CSU gebrochen, und die SPD ist nur noch eine landespolitische Randfigur.

Es droht offener Machtkampf

In der CSU zeichnet sich also ab, dass am Wahlabend des 14. Oktobers ein offener Machtkampf ausbricht. So unabsehbar der Ausgang dieses Machtkampfs ist, so offen ist allerdings auch der Ausgang der Regierungsbildung im von der Bevölkerungszahl her zweitgrößten Bundesland mit seinen neuneinhalb Millionen Wahlberechtigten.