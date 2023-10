Die kurioseste Bestellung in der Geschichte von Amazon

Seit der Gründung von Amazon wurden Milliarden von Bestellungen aufgegeben. Doch eine davon sticht besonders heraus und zaubert selbst dem Gründer Jeff Bezos heute noch ein Lächeln ins Gesicht.

Der Online-Versandriese Amazon begann seine Reise im Jahr 1995 als kleiner Buchhändler im damals noch recht neuen Internet. In den ersten Monaten ereignete sich eine äußerst kuriose Amazon-Bestellung und Zahlungsabwicklung. Im Jahr 2002 teilte Jeff Bezos diese Geschichte während eines Vortrags am MIT.

Keine Kreditkarte, kein Problem

Amazon war in den ersten drei Jahren ausschließlich in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügbar. Daher war Gründer Jeff Bezos überrascht, als schon wenige Monate nach dem Start eine Bestellung aus Bulgarien einging, einem Land, in dem Amazon bis heute nicht präsent ist. Bezos gestand in seinem Vortrag vor den MIT-Studenten, dass er damals nicht einmal wusste, dass Bulgarien bereits Zugang zum Internet hatte. Trotzdem akzeptierte das junge Unternehmen die Bestellung.