Die Küche ist der wichtigste Lebensraum im Haus

Hier wird das Leben gelebt, gelacht und diskutiert.

In einer Küche von heute wird also gewohnt, gelebt und gearbeitet. Und so vielseitig wie die Nutzungsmöglichkeiten der Küche sind, so vielseitig sind natürlich auch die Anforderungen an eine Küche. Ein Punkt ist jedoch ganz entscheidend: In einer Küche muss man sich wohlfühlen und das ist nur dann so, wenn sie zu einem passt! Der Stil der Küche spiegelt die Persönlichkeit wider. Verspielt oder klar aufgestellt? Modern, oder doch eher klassisch?