Fragen des lesenden Esels im Betlehem: Was kostet ein G 20 Gipfel? Wohin gehen die Teilnehmer der Hungerkonferenz 2019 in Stuttgart essen? Wie fahren die 25.000 klimatisch korrekten TeilnehmerInnen der Klimakonferenz nach Kattowice? Wer zahlt die Spesen? Wer zahlt die Gehälter? Wer zahlt drauf? Erdogan erbaute den größten Flugplatz der Welt. Hat ihm wenigstens wer geholfen dabei? Kern heulte auf dem Parteitag ins Mikrofon: „Ich bin ein verdammter Gutmensch!“ Wer heulte außer ihm? Der Fleischkonsum muss eingedämmt werden, verlangen die Klimaschützer. Was sagt der Löwe? Was sagen die Metzger? Radikal antwortet die Pfarre Hatlerdorf mit Schnitzel-Essen für einen guten Zweck.

Die österreichischen Krippenbauer basteln zur Zeit an der Krippe des Ratsvorsitzes. Da schau her: HC Strache macht den Josef und hobelt Späne. Klein-Hartinger geht als Maria mit Mindestsicherung durch den Dornwald. Kurz strampelt als Jesuskindle in türkisen Windeln. Die Hirten auf dem Felde rufen „Die Demokratie liegt am Boden“ und legen sich dazu. “Yes we Pam“ blöken ein paar verirrte Schafe des Kleingärtnervereins. Kein Grün nirgends. Im Hintergrund erscheint die Delegation aus dem Morgenland: Sultan Erdogan, begleitet vom türkischen Gefangenenchor. Mohammed bin Salman, der Geölte, trägt unterm weißen Kleid die Kahoggi-Urne. König Bibi überbringt ein Modell der neuen US Botschaft in Jerusalem, hinter ihm die israelische Steuerfahndung. Für den funkelnden Stern von Betlehem sorgt die Hamas. Der Riese Goliath brüllt “America First!” und tapst hinter der mexikanischen Mauer lärmend auf und ab. König David schleicht sich. Kurz wachsen dem Jesulein große Ohren. Aufgeregt sorgt sich Josef HC um die Sicherheit seines Erlösers. Waldhäusl zieht sofort einen Stacheldraht um die Krippe und erzählt das Blaue vom Himmel. Johanna Mikl schiebt Klein-Hartinger ab und macht jetzt die Maria ohne Mindestsicherung. Wallner kommt zu Anbetung, doch Jesulein strampelt ihn weg. Er fleht Jesulein um humanes Bleiberecht an. Jesulein macht drauf in die Windeln. Ochs und Esel weisen ihm mit „MUH“ und „IA“ die Tür. Es klopft. Josef HC: „Wer klopfet an?“ Es ist Pam, die neue Partei-Rennerin. Sie bringt dem Jesulein frische Pampers.