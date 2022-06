Die Kraft der Kräuter nutzen

Buchtipp: 350 Rezepte und Tipps für Wohlbefinden, Schönheit, Küche, Haus und Garten von Irene Hager, Alice Hönigschmid und Astrid Schönweger.

Wusstest du, was Kräuter alles können? Zum Beispiel können sie Kopfschmerzen lindern, Insekten fernhalten, die Stimmung heben, einer Mahlzeit den letzten Pfiff verleihen, gegen Heuschnupfen helfen, den Teint erfrischen, das Lächeln strahlen lassen, Schnaps besonders machen, als Limonadenzutat herrlich erfrischen und in Aufstrich eine Jause zum kulinarischen Highlight aufwerten. Ob als Hausmittelchen bei Krankheiten, im Badezimmerschränkchen, in der Küche oder in Haus und Garten. Die geballte Kraft der Natur in 350 Rezepten, überprüft und erprobt.