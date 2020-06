Die königliche Majestät im Garten

Das Sortiment an Gartenrosen ist verblüffend vielfältig. Für jeden Geschmack wird etwas geboten.

Dabei hat jede Gartenrose ihren eigenen Charakter und verschönert jeden Garten. Es gibt keinen Grund, auf die majestätische Pflanze im eigenen Garten zu verzichten. Doch der blumige Hochadel ist anspruchsvoll. Denn ob in den Boden gepflanzt, für Tröge auserkoren oder spielerisch über den Zaun blickend, es braucht gute Erde und ausreichend Nährstoffe, um ihre hohen Erwartungen erfüllen zu können. Fühlt sich die Rose am zugedachten Standort jedoch wohl, zeigt sich Majestät von ihrer gönnerhaften Seite. Sie überstrahlt ihre Untertanen und führt durch ihr Erscheinungsbild im Beet augenscheinlich das Regiment. Ihre königliche Majestät wird nicht nur ihrer Zierwirkung wegen im Garten ho­fiert. Sie ist auch nützlich. So sind einige offenblühende Sorten als Bienenweidepflanzen ausgezeichnet. Andere Sorten der Gartenrose bringen essbare Blüten und Früchte (Hagebutten) hervor, die Rosensalz, Rosenessig, Rosenseife oder Rosenmarmelade ihr unverkennbares Aroma verleihen. Die Rose darf in keinem Garten fehlen. Wenn man weiß, was zu tun ist, steht dem guten Gelingen nichts mehr im Wege. Hier ein paar Tipps zur erfolgreichen Rosenzucht.