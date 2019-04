Die "Impertinenz" eines "sonst guten" Polizisten

Polizist stahl während Einsatz Getränke: Warum die Strafe von 100 Euro auf 6000 Euro erhöht wurde.

Das Überwachungsvideo, das vor drei Jahren im Netz landete, sorgte österreichweit für große Empörung. Zu sehen waren zwei Polizeibeamte, die sich während eines Einsatzes in einem Lustenauer Wettlokal ungeniert an Früchten und Getränken bedienten. Anstatt zu bezahlen winkte einer der Polizisten fröhlich in die Kamera. Für Diskussionen sorgen nun auch die disziplinarrechtlichen Konsequenzen gegen einen der Beamten. Wie berichtet, hat die im Innenministerium angesiedelte Disziplinarkommission die von der Landespolizeidirektion (LPD) Vorarlberg verhängte Sanktion von 100 Euro auf 6000 Euro angehoben. Die „NEUE am Sonntag“ ist nun unter anderem der Frage nachgegangen, warum die Strafbemessung so unterschiedlich ausgefallen ist und welche Konsequenzen eine Dienstpflichtverletzung nach sich ziehen kann.