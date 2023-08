Die Igel sind los! Beobachter in Vorarlberg gesucht

Melden Sie Ihre Beobachtung von Igel und Co. und helfen Sie dabei, neue Erkenntnisse über die Igel zu schaffen, um ihn so besser zu schützen.

Der Igel ist ein faszinierendes Tier mit einem einzigartigen Aussehen: die Stacheln am Rücken schützen ihn vor Feinden, seine spitze Schnauze hilft ihm bei der Nahrungssuche im Laub und mit seinen kurzen Beinen und kräftigen Krallen kann er sich geschickt durch das Unterholz bewegen.

Mitmach-Aktion

Jetzt im Frühjahr werden Igel wieder aktiv und erwachen aus ihrem Winterschlaf. Auf der Suche nach Nahrung verlassen sie ihren Unterschlupf und können oft in unseren Gärten beobachtet werden. Ihre Wanderungen bergen jedoch viele Risiken und nicht selten endet das Igelleben beim Versuch eine Straße zu überqueren.

Naturbelassene, kleinstrukturierte Lebensräume sind in den letzten Jahrzehnten vielerorts verschwunden und durch landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Siedlungsraum ersetzt worden. Der Rückgang an Insektenbiomasse schränkt zudem die Nahrungsgrundlage ein. Es ist daher wichtig, sich für den Schutz der Igel und ihrer Lebensräume einzusetzen. So ist das Anlegen von naturnahen Gärten oder das Vermeiden von Pestiziden eine wirkungsvolle Maßnahme, um dem Igel zu helfen.