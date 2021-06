Die Hürden bei der betrieblichen Kinderbetreuung

Seit 2007 gibt es das Kinderhaus Alpla Kids in Hard, der Bedarf nach Kinderbetreuung ist seitdem alles andere als rückläufig.

„Es haben zwar die meisten Kinder die Möglichkeit, in eine Betreuungseinrichtung zu gehen“, erklärt die Leiterin des Kinderhauses, Manuela Lehner-Künz, am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“. Aufholbedarf gibt es aber noch bei den Öffnungszeiten wie auch dem Angebot für Kleinkinder. Das Kinderhaus selbst steht Kindern ab eineinhalb Jahren offen, es gibt verschiedene Betreuungsmodule. Vom Angebot profitieren nicht nur die eigenen Mitarbeiter. Jedes zehnte betreute Kind habe keinen Bezug zu Alpla, erklärt Personalchef Uwe Breuder.