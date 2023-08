Die Hitzewelle lässt uns weiter schwitzen

"34 Grad" heißt das Motto für diese Woche - Stand Montag ist bis zum Ende der Woche mit heißem und trockenem Wetter zu rechnen.

Mit vereinzelten isolierten Wärmegewittern ist außerdem nicht vor Donnerstagabend zu rechnen.

Wetter am Montag

Hochdruckeinfluss und Subtropenluft bestimmen am heutigen Montag das Wetter in Vorarlberg. Es bleibt ganztags sonnig und sogar die meiste Zeit wolkenlos. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags wieder kräftig an, es wird heiß, Höchstwerte: 30 bis 34 Grad. Die Nullgradgrenze auf den Bergen liegt mit 5000m weit über den höchsten Gipfeln.

Vorschau auf Dienstag

Noch keine Änderung am Hochsommerwetter. Die Sonne hat freie Bahn am Himmel, nachmittags kommen nur harmlose Quellwolken dazu, die vielleicht schon ein wenig an Größe zunehmen, die Gewitterneigung bleibt in Summe aber noch gering. Tiefstwerte: 16 bis 21 Grad, Höchstwerte: 30 bis 34 Grad.

Blick auf das Wetterradar

Prognose für Mittwoch

Der Hochsommer geht in die Verlängerung. Isolierte abendliche Hitzegewitter über den Bergen sind nicht mehr ausgeschlossen. Tiefstwerte: 16 bis 20 Grad, Höchstwerte: 31 bis 34 Grad.

Der Donnerstag

Das Hoch wird langsam schwächer, bestimmt aber weiterhin das Wetter in Vorarlberg. Damit bleibt es zunächst sehr sonnig und sehr warm, wenn auch nicht mehr ganz so heiß wie an den Vortagen. Nachmittag nimmt die Neigung zu punktuellen Wärmegewittern zu, es ist aber mit keiner verbreiteten Gewitteraktivität zu rechnen.