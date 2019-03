Die Hexe vom Riedkindi thronte auf dem Eichelefunken

Der Funken beim Eichelehof bot ein feurig loderndes Schauspiel.

Lustenau Etwa zwei Wochen lang waren die Pädagoginnen und die Kinder vom Riedkindi immer wieder damit beschäftigt, eine große Hexe für den Eichelefunken zu kreiren. Und das Endprodukt konnte sich sehen lassen, als es in ganzer Pracht an die Mannschaft der Funkenbauer übergeben wurde. Stattliche 3m hoch, mit ausgeprägter Nase, grünen Augen und nur zwei Zähnen präsentierte sie sich mit Flatterrock, hohen Stiefeln und brauner Jacke. Die Übergabe wurde zum kleinen Fest für die Kindergartenkinder. Mit dem Lastenrad ging es am Koblacher Kanal entlang vom Riedkindi zum Eichelehof. Kindergartenleiterin Silke Hagspiel bewältigte den Weg viermal hin und zurück, mit jeweils vier Kindern in der Transportkiste. Als alle am Ziel angekommen waren, gab es für sie und das Funkenbauerteam einen ordentlichen „Briend“ und ein großes Dankeschön an die Kinder und ihre Betreuerinnen. Julia Nothelfer verteilte außerdem an alle Bons zur Verköstigung beim Funkenabbrennen.