Die heißeste Mutter der Welt - 43-Jährige sieht aus wie 19

Nein, bei diesen zwei handelt es sich nicht um Schwestern. Rechts ist die 19-jährige Meilani Diaz zu sehen und daneben - kein Witz - ihre 43 Jahre alte Mutter Joleen.

Weitere Beauty-Secrets von Joleen: Sie schwört auf Vitamin C und eine Retin-A-Creme und trägt selbst an regnerischen Tagen Sonnenmilch. So sehr das Mutter-Tochter-Gespann in den sozialen Medien für Verwirrung sorgt: Zumindest im Nachtleben besteht keine Verwechslungsgefahr. "Meilani und ich haben noch nie zusammen Clubs unsicher gemacht." Und das scheint Joleen auch so beibehalten zu wollen: "Ich bleibe immer zu Hause, trinke Tee und schaue mir einen guten Film an."