Die Heimstärke spricht für EHC Lustenau und gegen HC Meran

Nach den drei Siegen gegen Linz, Ritten und Kitzbühel möchte der EHC Lustenau am Samstag gegen den HC Meran einen weiteren Sieg einfahren, um sich unter den Top-Teams der Liga zu etablieren. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

Wichtige zwei Punkte konnte sich der EHC Lustenau auswärts beim EC Kitzbühel gutschreiben lassen. Einziger Wehrmutstropfen bei diesem Sieg in der Verlängerung war der Ausgleichstreffer der Tiroler in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit. Wie wichtig jedoch diese zwei Punkte waren, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Das viertplatzierte Team aus Ritten trennen lediglich vier Punkte von dem 10-platzierten Team aus Fassa. Noch nie in der Geschichte der AHL war die Liga so ausgeglichen wie in dieser Saison.

Um sich unter den Top-Teams halten zu können, möchte sich das Team des EHC Lustenau beim Heimspiel am kommenden Samstag gegen Meran wichtige Punkte in der Tabelle sichern. Die Südtiroler liegen mit acht Punkten auf dem zwölften Tabellenrang und kommen ebenfalls mit einem 4:1 Erfolgserlebnis gegen das Future-Team des KAC nach Lustenau. Meran startete mit großen Schwierigkeiten in die Liga, hat sich jedoch zwischenzeitlich erfangen. Mit Calder Anderson, Nolan Ritchie und Daniel Gellon verfügen sie über sehr starke Stürmer, die es zu neutralisieren gilt.

EHC Coach Philipp Winzig kann wiederum auf die Dienste von Lucas Haberl zurückgreifen und hofft auch auf eine Rückkehr von David König ins Team des EHC Lustenau. Adem Kandemir laboriert an einer Verletzung aus dem Spiel gegen Ritten und wird dem Trainerstab wohl längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Spielbeginn am Samstag in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : HC Meran

Samstag, 14. Oktober 2023, 19:30 Uhr, Rheinhalle Lustenau