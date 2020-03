Es gibt sie wirklich: die heilige Corona. Und sie ist unter anderem Patronin gegen Seuchen.

Ein grausamer Märtyrer-Tod

Ein Name, der nach Geld klingt

Gedacht wird der heiligen Corona am 14. Mai. Besondere Verehrung wird der Heiligen in Österreich und in Ostbayern zuteil, wo ihr verschiedene Wallfahrten gewidmet sind. Die Patronanz für Geld und Schatzgräber verdankt sie übrigens ihrem Namen, der übersetzt "Krone", vielfach in der Geschichte als Name für diverse Währungen verwendet, bedeutet.