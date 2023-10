Die Handwerk+Form 2023 ist eröffnet

Die Jury des renommierten Gestaltungs-Wettbewerbs Handwerk+Form hat entschieden: Eine Fensterfront, ein Leuchtkörper sowie ein Tischsystem wurden als wegweisende, hochfunktionale Arbeiten in die höchste Kategorie „Exzellenz“ eingestuft.

Insgesamt wurde ein Preisgeld von 15.000 Euro ausgeschüttet, das sich auf 11 Objekte verteilte. Vom 13. bis 15. und 20. bis 22. Oktober sind alle eingereichten Objekte zu erleben – auf einem Rundgang rund um das Werkraum Haus in Andelsbuch.

„Die Jury zeichnet außergewöhnliches Handwerk, Innovation und avantgardistisches Denken aus, die das Handwerk auf ein neues Level bringen.“ So lautete die Messlatte für die mit 3.000 Euro dotierte Top-Kategorie „Exzellenz“, die drei Arbeiten erreichten. Eine davon ist „tablo“, eine Kombination aus Tisch und Schreibtablar an der Wand. Der Entwurf stammt von den Wiener Gestalter:innen Tape Studio und pla.net architects, hergestellt wurde das Objekt von der Tischlerei Bereuter in Lingenau.